ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ

April 22, 2023 09:45 am | Updated 09:45 am IST

ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಗೆಗಿನ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ವಿಭಾಗದ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಗೆ (ಎಲ್‌ಒಸಿ) ಸಮೀಪವಿರುವ ರಜೌರಿ-ಪೂಂಚ್ ಸೆಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦ ರಂದು ಐವರು ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿವರಗಳು ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ರಜೌರಿ ಸೆಕ್ಟರ್‌ನ ಭಿಂಬರ್ ಗಲಿ-ಪೂಂಚ್ ನಡುವೆ ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸೇನಾ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಿ-೨೦ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಬಿಲಾವಲ್ ಭುಟ್ಟೊ ಜರ್ದಾರಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರುವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ ೧ ರಂದು ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಏಳು ನಾಗರಿಕಾರು ಹತರಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಲ್ಬಣವಾಗಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಾಳಿಯು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಬೆಂಗಾವಲಿನ ವಾಹನವಿಲ್ಲದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯ ವಾಹನವು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದು ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಸೈನಿಕರ ನೆರವಿಗೆ ಯಾರೂ ಧಾವಿಸದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಕಳವಳಕಾರಿ. ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಉರಿದ ಸೇನಾ ವಾಹನದೊಳಗೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದೇಹಗಳ ದೃಶ್ಯವು ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಿದವು. ಆ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೪ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯ ಯೋಧರು ಹಲವು ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು-ಶ್ರೀನಗರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಪುಲ್ವಾಮಾದ ಲೆಥ್ಪೋರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ತುಂಬಿದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬರ್ ಭಧ್ರತಾ ಕಾವಲನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ೪೦ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ದಾಳಿಯು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಶ್-ಎ-ಮುಹಮ್ಮದ್ (ಜೆಇಎಂ) ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಗಡಿಯಾಚೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಲಾಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಜೆಇಎಂ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಭಾರತದ ಕಠಿಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತಲ್ಲದೆ ಆ ಕೂಡಲೇ ನಡೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟ ೫, ೨೦೧೯ರಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಭಾರತ ತೊಡೆದುಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನೇನೂ ಇದು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿನ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗವರ್ನರ್ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರು

