October 31, 2023 02:54 pm | Updated 02:58 pm IST

ಮಧ್ಯ ಕೇರಳದ ಕಲಮಶ್ಶೆರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಿಲೇನಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಗುಂಪಿನ ಸುಮಾರು ೨೦೦೦ ಮಂದಿ ಜೆಹೋವಾನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ಕೆಲ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಹಾಕಿ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದು ತಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು. ಈ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಠದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಸತ್ತು ೫೦ ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಪಂಥದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಭ್ರಮನಿರಸಗೊಂಡು ದೂರಾಗಿದ್ದ. “ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ” ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಆತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ನಂತರ ತಾನೇ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಧನಗಳ (ಐಇಡಿ) ಇಟ್ಟು ಈ ಸ್ಫೋಠಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದರಿಂದ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾದಳವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡಿರುವ ಕೃತ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಊಹಾಪೋಹ ಮತ್ತು ಕೋಮು ಉನ್ಮಾದದ ಅಲೆ. ಸ್ಫೋಠಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಶರಣಾಗತಿಯ ನಡುವಿನ ಕೆಲವೇ ಘಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇರಳವು ಜಿಹಾದಿಗಳ ಅಡ್ಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತುದಿಗಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿನಾಕಾರಣ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಕೋಮು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಯಿತು. ಕೇರಳ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯತಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ವಕ್ತಾರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನ್ಯಾಯಯುತ ತನಿಖೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬದಲು ಕೋಮುಭಾವನೆ ಕೆರಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ಕಾಯ್ದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾನೂನುಗಳಡಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲದ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂತಹ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಆತ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ “ದೇಶವಿರೋಧಿಗಳು” ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ ಕಾರಣ. ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ.

