ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲದ ನಿಲುವು  

June 15, 2023 12:15 pm | Updated 12:15 pm IST

ಶ್ವೇತಭವನದಿಂದ ವರ್ಗೀಕೃತ ಗುಪ್ತಚರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದು ನ್ಯಾಯದಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ೩೭ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ತಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದೆದುರು ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ೩೧ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಕೆಲವು ಆರೋಪಗಳು ರುಜುವಾದರೆ ೨೦ ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಹುದು. ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದಾಗ ತಾನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಯಸ್ಕ-ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆ ಸ್ಟೊರ್ಮಿ ಡೇನಿಯಲ್ಸ್‌ಗೆ ಅವರು ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಚಾರ ಹಣಕಾಸು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ೪೫ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಎರಡನೇ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯಿದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರೋಪವು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಗೀಕೃತ ಗುಪ್ತಚರ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಈ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದವು. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಮರೆಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕರೊಡಗೂಡಿ ಎಫ್‌ಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರು.

ಎರಡೂ ದೋಷಾರೋಪಣೆಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಅಭಿಯಾನವು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸಂದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ೨೦೧೬ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳುಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಜ, ಡೆಲವೇರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬೈಡೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ವರ್ಗೀಕೃತ ಗುಪ್ತಚರ ದಾಖಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅವರು ಸೆನೆಟರ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದವು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಡಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ರಿಪಬಲಿಕನ್ ನಾಯಕ ಮೈಕ್ ಪೆನ್ಸ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ತಿರುವನ್ನೂ ೨೦೨೪ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳಂತಹ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಟುವಾಗಿ ಧ್ರುವೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಾಲದ ರೇಟಿಂಗ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಂದಾದಂತೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಮತ್ತು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್‌ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದು ವಿರಳಾತಿವಿರಳವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಭಯದಿಂದ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ತಪ್ಪುಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ತನ್ನ ದಾರಿ ತಾನು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಸಂಯಮ ತೋರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಒಳತನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

