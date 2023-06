ಏಕತೆಯ ತತ್ವಗಳು

June 26, 2023 09:55 am | Updated 09:55 am IST

ಜೂನ್ ೨೩ ರಂದು ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ೧೫ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ಸಭೆ ೨೦೨೪ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ತುರ್ತು ಮೂಡಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಸಭೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಇದನ್ನು “ಜಾತ್ಯತೀತ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಭಾರತದ ಮರುಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕದನದ ಕರೆ” ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತೇ ವಿನಃ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವ ಹಂತ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವುದರ ಮೂಲಕವೇ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸುವ ಇರಾದೆ ಈ ಸಭೆಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗೆಲುವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿಶ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಧ್ರತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಮುಂಚೂಣಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಕಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತ ಜನತಾ ದಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಯಾವುದೇ ಮೈತ್ರಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅದರ ಗಣಿತಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ನಾಯಕರು ಒಗ್ಗೂಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರ ಮತದಾರರು ಒಗ್ಗೂಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಂಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿದರೂ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಗೆಲುವು ಖಾತ್ರಿಯೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವುದು ಅವಕಾಶವಾದ ಯಾವುದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ) ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿಯೇ ಮೇಲೇರಿ ಇಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಒಲವಿನ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಕೆಲವು ವಿಶಾಲವಾದ ತತ್ವಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅದು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ತಾಟಿಗೆ ತರಬಲ್ಲ ತತ್ವಗಳಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಎಎಪಿಯ ಚಂಚಲತೆ ಬೋಧಪ್ರದವಾಗಿವೆ. ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಅಥವಾ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾದ ನಾಯಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೂ ಅವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ.‘

