ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು 

June 12, 2023 11:53 am | Updated 11:53 am IST

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೋಮು ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ಕೋಮು ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೋಮುದಳ್ಳುರಿಯನ್ನು ಸದಾ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯ ಲಕ್ಷಣದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಬಹುತೇಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರೂ ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಹಳಿತಪ್ಪಿಸಿವೆ. ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಮತ್ತು 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂದೇಶವೊಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ೪೦ ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ೧೯ರವೆರೆಗೆ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ೧೭ರಂದು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಬೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ೯ ರಂದು ಇಂಥದೇ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ನಗರ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ೩೦ ರಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಒಂದು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕೋಮು ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಕೊರತೆಯೇ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ ೩೦ ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಮಲಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಜೋರಾಗಿ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ ೪ ರಂದು ಜಲಗಾಂವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಮಸೀದಿಯ ಮುಂದೆ ಜೋರಾಗಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನುಡಿಸಿದ್ದು ಕಾರಣವೆನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಮೇ ೧೩ ರಂದು ಅಕೋಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳು ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಘರ್ಷಣೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿತು. ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ೩೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ, ನಾಸಿಕ್‌ನ ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದದ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮೇ ೧೪ ರಂದು ಅಹ್ಮದನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೇವಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಮುಗಲಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಘರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಹೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತು. ನಿರಂತರ ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಪರಿಚಿತ ಮಾದರಿಯು ಭಾರೀ ಹಿಂಸಾಚಾರದಂತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ೨೦೧೪ರ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ೨೦೧೭ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆಯ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆ ಶಿಂಧೆ ಬಣದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ-ಸೇನಾ ಉದ್ಧವ್ ಬಣ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ ಆದರೆ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಕೋಮುಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.