ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು

March 06, 2023 09:44 am | Updated 09:44 am IST

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಆಮದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ

ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಸುಮಾರು ₹೧.೫ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರುವುದು ಹಲವು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇದು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯವು ₹೧.೪ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸತತ ೧೨ ನೇ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ. ೨೦೨೨-೨೩ರ ಮೊದಲ ೧೧ ತಿಂಗಳುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಈಗ ₹೧,೪೮,೭೭೬ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ೨೦೨೨-೨೩ರ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ₹೧.೨೩ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಶೇ. ೨೧.೫ ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ನಿಜ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವು ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವು (₹೧.೬೭ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ ಮತ್ತು ₹೧.೫೭ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹ ದಾಖಲಿಸಿದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ೨೦೨೩) ಈ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಏರಿಕೆಗೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ-ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್‌ಗಳು ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವುಗಳ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಂತರದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಹಲವು ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತೆರಿಗೆ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ೧೦ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯವು ಶೇ.೨೯ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ದೇಶೀಯ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.೨೨ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಏರಿಕೆಯು ಸರಕು ಆಮದುಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ತೆರಿಗೆಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯು ಶೇ. ೧೫ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಗಿದ್ದರೆ, ಸರಕು ಆಮದುಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ತೆರಿಗೆಯು ಶೇ.೬ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿನ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಮದುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯು ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಆದಾಯದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದ್ದು, ಅಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಳವಳಕಾರಿ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಶೇ. ೨೨ ರಿಂದ ಶೇ. ೧೨ ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ೨೦೨೩-೨೪ ರ ಬಜೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದು ಸಮಂಜಸ. ಆದರೆ ೨೮ ದಿನಗಳ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೆಬ್ರವರಿಯ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಲು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಸಮಂಜಸ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಆದಾಯ ಜನವರಿಯ ೩೧ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಈ ತರ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದಿನಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

