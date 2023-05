ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಸಿರಿಯಾ

May 10, 2023 10:55 am | Updated 10:55 am IST

ಅಸ್ಸಾದ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಲೇ ಅರಬ್ ಜಗತ್ತು ಸಿರಿಯಾವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು

ADVERTISEMENT ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರ, ಅರಬ್ ಲೀಗ್‌ ಒಳಗೆ ಸಿರಿಯಾವನ್ನು ಮರಳಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ವೈರತ್ವವನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ ಸ್ಥಿರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ಸೋಜಿಗವೆಂದರೆ ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಲೀಗಿನಿಂದ ಸಿರಿಯಾವನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲು ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಈಗ ಸಿರಿಯಾವನ್ನು ಮರಳಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಸಿರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಶರ್ ಅಲ್-ಅಸ್ಸಾದ್ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಪ್ರಭಾವ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಅಸ್ಸಾದ್ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಲೀಗಿನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದೆ. ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಅರಬ್ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಅಸ್ಸಾದ್ ಆಡಳಿತವು ಅದನ್ನು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಮನ ಮಾಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಸಿರಿಯಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈರಿಗಳಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ, ಕತಾರ್, ಜೋರ್ಡಾನ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯಂತಹ ದೇಶಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದವು. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾದ್ ಆಡಳಿತವು ರಷ್ಯಾ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬಂಡುಕೋರರು ಮತ್ತು ಜಿಹಾದಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಅಸ್ಸಾದ್ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯುವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಇಡ್ಲಿಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮಾಜಿ ಅಲ್-ಖೈದಾ ಘಟಕವೊಂದರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯಿರುವ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕುರ್ದ್‌ ಜನಾಂಗದವರ ಹಿಡಿತ ಇದೆ. ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ, ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಾವು ಸಿರಿಯಾವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಸಿರಿಯಾವನ್ನು ಅರಬ್ ಲೀಗಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳು ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಾಗ ಡಮಾಸ್ಕಸ್ ಇರಾನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಯಿತು. ಇಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ, ಜೋರ್ಡಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸಿರಿಯಾದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಿರಿಯನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಇಂದು ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ ವಿಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಸಿರಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ವೈರಿಗಳಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳೇ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣವೂ ಕೂಡಾ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾ ನಡುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅರಬ್ ಲೀಗಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಸಿರಿಯಾ ಜೋರ್ಡಾನ್‌ನಿಂದ ೧೦೦೦ ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಆರಂಭ ಮಾತ್ರ. ಅಸ್ಸಾದ್ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಆಡಳಿತವು ವಿರೋಧವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಕ್ರೂರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರಿಂದ ಆದ ಯುದ್ಧದ ಗಾಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಾಸಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಪುನಶ್ಚೇತನವಾಗಬೇಕಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಿರಿಯನ್ನರು ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಸ್ಸಾದ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕು. ADVERTISEMENT

