ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಲಕ್ಷಣ

May 06, 2023 11:06 am | Updated 11:06 am IST

ವಿಮಾನಯಾನ ಉದ್ಯಮದ ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ

ವಾಡಿಯಾ ಸಮೂಹದ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ವೈಮಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೋ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಈ ವಾರ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದಿವಾಳಿತನದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಇದು ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ ಇಂತಹ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ. ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಂದು ಮರುಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಕೌಶಿಕ್ ಖೋನಾ ಅವರು “ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೇ ಮೊದಲು” ಮತ್ತು “...ಉಜ್ವಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ” ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅದು ಅಣಕದಂತಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕೆಂಪನಿಯು ಪ್ರ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ವಿಟ್ನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಇಂಜಿನ್ನುಗಳ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ದೂರಿದೆಯಾದರೂ ಇದು ತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಅದರ ವಿಮಾನಗಳ ಇಂಜಿನ್ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ವಿಮಾನಯಾನ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಉದ್ಯಮವು ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಲಾಭಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ತುರುಸಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಾರಣ ಉದ್ಯಮವು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬೆಲೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಕಂಪೆನಿಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೦ ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ವೈರಾಣುವಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿಧಿಸಿದ ಬಿಗಿಯಾದ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕ-ತೀವ್ರ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದರೆ, ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ದೇಶೀಯ ವಾಹಕಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಂಧನ (ಎಟಿಎಫ್) ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದವು. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಮರುಕಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೆನಿಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ವಿಮಾನಗಳು ಇಂಜಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿದವು. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದೀಗ ದಿವಾಳಿತನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಮೇಲೆ ತಡೆ ಕೋರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಈ ಅಹವಾಲನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿವೆ. ಬದಲಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳ ಮರುಸ್ವಾಧಿನಕ್ಕೆ ಅವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಉದ್ಯಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿವೆ. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ಕೂಡಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ವಿಮಾನಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಮಾನಗಳ ಮಾಲೀಕ ಕಂಪೆನಿಯು ದಿವಾಳಿತನ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಟಿಎಫ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಯೇ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಯೇ. ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನಯಾನ ವಲಯವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನೀತಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ADVERTISEMENT

