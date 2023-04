ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ

April 05, 2023 09:27 am | Updated 09:27 am IST

ಮುಂಗಾರಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು

ಈ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಹೇಳಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವಾರ ಇಲಾಖೆಯು ಮಾರ್ಚ್-ಮೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ (ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ) ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಅಲ್ಲವೇ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಮ್ಮಿ ತಾಪಮಾನ ಇರಬಹುದು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ೪೫ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಣುವ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ೪ ° - ೫ ° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾದರೆ ಅದನ್ನು ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ದಿನಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ದಿನಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಋತುಮಾನದ ಮುನ್ನೋಟವೂ ಸಂಭವನೀಯ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗಶಃ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ ನಿನೊ ಸಂಭವಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಖಚಿತತೆ. ಎಲ್ ನಿನೊ ಎಂದರೆ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಎಲ್ ನಿನೊ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಐಎಂಡಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಮುನ್ನೋಟವು ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ “ತಟಸ್ಥ” ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು (ಎಲ್ ನಿನೊ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಲಾ ನಿನಾ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ) ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಎಲ್ ನಿನೊ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೧೫ ರಿಂದ ಮೇ-ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೩೫ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್-ಆಗಸ್ಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. ೫೫ಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಎಂಡಿ ಮುಂಗಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದ್ದು ಇದು ಎಲ್ ನಿನೋ-ಲಾ ನಿನಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್‌ಗವರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ನ ವರದಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವಂತೆ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಲಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ೨೦೧೬ ರಿಂದ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಈ ಶಿಪಾರಸ್ಸುಗಳು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಹಲವು ಶಾಖದ ಅಲೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಹುಬಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗಳು ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದ ರಾತ್ರಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಎತ್ತಿತೋರಿಸಿದೆ. ಹಲವು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ತ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಇತ್ತ ಅದನ್ನು ಅಮಲು ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲವೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಗಾರಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮನ್ವಯತೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ADVERTISEMENT

