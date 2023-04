ಸುಡಾನಿನ ದುರಂತ

April 18, 2023 09:46 am | Updated 09:46 am IST

ಕಚ್ಚಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರಲ್‌ಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಜಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಒಮರ್ ಅಲ್-ಬಶೀರ್ ಸುಡಾನ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಆಳಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೯ ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೊಂಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮೃದ್ಧ ದೇಶವು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಮತ್ತು ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸುಡಾನಿನ ದುರಂತವೆಂದರೆ ಬಷೀರ್ ನಿರಂಕುಶ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆತನನ್ನೂ ಮೀರಿ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಷೀರ್ ಪತನದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಸೇನೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ಸೇನೆಯ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಇಬ್ಬರು ಜನರಲ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಚ್ಚಾಟವು ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದ ಅಂಚಿಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಶನಿವಾರದಂದು ಖಾರ್ಟೌಮ್ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಕುಖ್ಯಾತ ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಗಳ (ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಫ್) ನಡುವೆ ನಡೆದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ತಾರು ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸೇನೆ, ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನಾ ಆಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಅಬ್ದೆಲ್ ಫತ್ತಾಹ್ ಅಲ್-ಬುರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಉಪ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಫ್‌ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಮೊಹಮದ್ ಹಮ್ದಾನ್ ಡಗಾಲೊ ಅವರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಹೊಣೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ಖಾಸಗಿ ಸೇನಾ ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಗಾಲೊ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಫ್ ತಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಜನರಲ್ ಅಲ್-ಬುರ್ಹಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸೇನೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಫ್ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಗರಿಕ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿ ದೇಶದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇಬ್ಬರು ಜನರಲ್‌ಗಳು ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಅಪಾರ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮರಳಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರದ ಸೇನೆಯನ್ನು ಯಾರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡಿದವು. ಜನರಲ್ ಬುರ್ಹಾನ್ ಅವರು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಫ್ ಅನ್ನು ಸೇನೆಯೊಳಗೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರೀಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರೆ, ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಫ್ ಅನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡಿದರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಕುಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರಲ್ ಡಗಾಲೊ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಾಗರೀಕ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಈರ್ವರ ನಡುವೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಯಿತು. ಈ ಹೋರಾಟವು ಆಂತರಿಕ ಕಲಹದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಡಾನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎಳೆದೊಯ್ಯಬಹುದು. ಸುಡಾನಿನ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚಿಸಿದವರಲ್ಲ. ದೇಶವು ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದೆ: ಹಣದುಬ್ಬರ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ, ಹಸಿವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದೆ. ಈಗ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧವು ಸುಡಾನ್ ಅನ್ನು ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸುಡಾನಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಜನರಲ್‌ಗಳ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಶಕಗಳ ಸೇನಾ ಆಡಳಿತವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜನರಲ್‌ ಬುರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್‌ ಡಗಾಲೊ ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಾರದು. ADVERTISEMENT

