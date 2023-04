ಭೂತಾನ್ ರಾಜನ ಭಾರತ ಭೇಟಿ

April 07, 2023 11:53 am | Updated 11:53 am IST

ಈ ಭೇಟಿಯು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಆತಂಕ ನಿವಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿತ್ತು

ಭೂತಾನ್‌ನ ಐದನೇ ರಾಜ ಜಿಗ್ಮೆ ಖೇಸರ್ ನಾಮ್‌ಗೈಲ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್ ಅವರು ಈ ವಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ದ್ವೈಪಕ್ಷಿಕ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉಪಪಠ್ಯವೂ ಇತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ನೀಡಿದ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯು ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಭೂತಾನ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಭಾರತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ-ಭೂತಾನ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಸಮ್ಮತಿಸಲಾಯಿತು. ಬಾಹುವಿಳಂಬಿತ ಸಂಕೋಶ್ ಮತ್ತು ಪುನಾತ್ಸಂಚು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಭೂತಾನ್ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು, ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸ್ಥಾವರವಾದ ಚುಖಾದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಸೋಚು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿದೆ. ಜೈಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಚೆಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೂರನೇ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೊಕ್ರಜಾರ್‌ನಿಂದ ಗೆಲೆಫುಗೆ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭೂತಾನ್ ರಾಜನ ಹೊಸ “ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್” ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತ ಭೂತಾನ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆ, ಕೌಶಲ್ಯ, ನವೀನ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಸ್ಟೆಮ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೇಟ್‌ವೇ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಯುವ ನಿರುದ್ಯೋಗವು ಶೇ. ೨೧ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣವಾಗಿ ಭೂತಾನಿನ ಯುವಕರು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೇಶವು ಚಿಂತಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭೂತಾನಿನ ಸ್ಥಿತಿವಂತರು ಬಹುತೇಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿವಂತರು ಇತರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋದರೆ ಭೂತಾನಿನ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡುವೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತವೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ನೂತನ ಯೋಜನೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾ-ಭೂತಾನ್ ಗಡಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಭೂತಾನ್‌ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಲೋಟೆ ತ್ಶೆರಿಂಗ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಆತಂಕವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇದೆ. ಭೂತಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮುಂದಿನ “ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ” ತಮ್ಮ ಉತ್ತರದ ಗಡಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ-ಚೀನಾ-ಭೂತಾನ್ ಟ್ರಿಜಂಕ್ಷನ್‌ನ ಸಮೀಪವಿರುವ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಿಲಿಗುರಿ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗೆ ಅದರ ಸಾಮೀಪ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಡೋಕ್ಲಾಮ್‌ ಪ್ರಾಂತ್ಯವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಚೀನಾ ಗಡಿರೇಖೆಯನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಬೇಕು. ಟ್ರೈಜಂಕ್ಷನ್ನಿನ ಬಗೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಕತೆಗಳು “ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ”ವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಭೂತಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ತಾಳಿದ್ದರೂ, ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದು ಆತಂಕದ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತದ ಅತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಅದರ ವೈರತ್ವವು ಭೂತಾನಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಆಗದಿರುವಂತೆ ದೆಹಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭೂತಾನ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಧೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಸಂಬಂಧಗಳು ತಮ್ಮ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪೂರಕ ಎಂಬ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಬಲ ಪಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಧೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಗೆಳೆತನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ADVERTISEMENT

