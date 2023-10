ಪ್ರಬಲ ಸವಾಲು

October 17, 2023 10:00 am | Updated 10:00 am IST

ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಓಸ್ಮೋಸಿಸ್ (ಪರಾಸರಣ) ಅಪರೂಪದ ಪದ. ಆದರೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಠಾತ್ ಪುನಶ್ಚೇತನವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಈ ಪದವೇ ಸೂಕ್ತ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು (ಬಿಜೆಪಿ) ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಹುರುಪು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಿದ್ದು, ಆ ವಿಜಯದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳೊಳಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಪುಟಿದೆದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ (ಬಿಆರ್‌ಎಸ್‌) ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜನರ ನಡುವೆ ಅದರ ಮತಬ್ಯಾಂಕಿಗೂ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಪಕ್ಷವು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಲಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕರು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟುಹೋದರು. “ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕ” ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾವ್ ಅವರಿಗಿರುವ ಬೆಂಬಲದ ಏಕೈಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವು ಏಕ-ಕುಟುಂಬ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಂಬಲ ಉಳಿದಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ವರ್ಗಗಗಳಿಗೆ ನೇರ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಂಬು ಕೊಟ್ಟ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದೂ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ‘ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ’ ಯೋಜನೆಗಳ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಆರ್‌ಎಸ್‌ ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ಯಾರು ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಮಲು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬಹುದು.

ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿಯು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬೆಂಬಲದ ನೆಲೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಇದು ಸತ್ಯವೋ ಸುಳ್ಳೋ ಎಂದು ಹೇಳಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ತೋರಿದರೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಳಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಷ್ಟೇ. ಬಿಜೆಪಿ ಅದೇ ಸವಕಲು ಕೋಮುಧ್ರುವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವುದು ಈ ಎರಡೇ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದ ಉನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು ವಿರಳ. ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರಾಜಕೀಯದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬಲ ಬಿಆರ್‌ಎಸ್‌ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ವಾತಾವರಣ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷವು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಯಾರಿಗೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸದ ಮತದಾರರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

