ಮೂರನೇ ದೋಷಾರೋಪ

August 04, 2023

ಅವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗುಪ್ತಚರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ದೋಷಾರೋಪಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಜಿ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಗೆದ್ದ ೨೦೨೦ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರದ ಶಾಂತಿಯುತ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ಈ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯ ತಿರುಳು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ಆರೋಪಗಳೆಂದರೆ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಸಂಚು, ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವುದು, ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ, ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು. ಈ ಆರೋಪಗಳು ಜನವರಿ ೬, ೨೦೨೧ ರಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಅಂದು ಅವರು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಿಲ್ಲಿನತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಲು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಗುಂಪನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಶಾಸಕರು ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಉದ್ರಿಕ್ತರ ಗುಂಪು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ೧೪೦ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ತನಿಖೆಯು ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದು ಯುಎಸ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹೃದಯಭಾಗದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಜಾರ್ಜಿಯಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ೨೦೨೦ರ ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಲು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ದೋಷಾರೋಪಣೆ, ಬೈಡೆನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಶ್ವೇತಭವನದ “ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಹಗರಣ ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯ” ದ ಪುರಾವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಕೀಲರು ಇದು “ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೊದಲ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಅಪರಾಧೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ೨೦೨೪ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಯುಎಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಗೇರ್ ಬದಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಕನಿಷ್ಟ ೧೪ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾದರೂ, ೨೦೨೪ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದಂತೆ ತಡೆ ಒಡ್ಡುವ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬಹುದು, ಅವರು ಜೈಲಿನಿಂದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದ ವಿಲಕ್ಷಣತೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು, ವಲಸೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಯುಎಸ್ ಮತದಾರರ ಅತಿಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ಧ್ರುವೀಕರಣ. ಈ ಅತಿ ಸಂಘರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯಪಕ್ಷೀಯತೆಯು (bipartisanship) ಮರಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಸಾಧಾರಣ (American exceptionalism) ಎಂಬ ವಾದವು ಶ್ರೀಘ್ರವೇ ಅಳಿಯಲಿದೆ.

