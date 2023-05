ವಿಳಂಬವೇ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ

May 05, 2023 11:00 am | Updated 11:00 am IST

ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನೊ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿಗಳು ವಿಳಂಬವನ್ನೇ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಅಡಿ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನೊ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ನೋಟಿಸ್ ತಮಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕೆಲವು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮುಂದೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅವರ ಪೀಠವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎಂ. ಜೋಸೆಫ್ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದಿನದಂದು ಈ ವಿನಂತಿಗಳು ಬಂದವು. ನೋಟೀಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದುರದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜುಲೈಗೆ ಮುಂದೂಡಬೇಕಾಯಿತು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೦೨ರ ಗುಜರಾತ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹು ಕೊಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ೧೧ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಮಾಫಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ನಂತರ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೋಸೆಫ್ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಗಣನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಡತಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು ಕಡತಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಕೀಲರು ಕಡತಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅವರು ಕಡತಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಠವು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಪ್ರಕರಣದ ಫಲಿತಾಂಶವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ. ಆದರೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಈ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಭಾವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡದಿರುವುದು ಕಷ್ಟ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವರ ಮಾಫಿ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರವೇ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಇದ್ದ ೧೯೯೨ರ ಖೈದಿಗಳ ಮಾಫಿ ನೀತಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತಹ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದದ್ದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಆಲಿಸಿದ್ದು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾಫಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸಜೆಯಿಂದ ಮಾಫಿ ನೀಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಿದ್ದದ್ದೂ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.