ಅಭೂತಪೂರ್ವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ

June 28, 2023 10:22 am | Updated 12:23 pm IST

ಈಗಷ್ಟೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಮೇರಿಕಾ ಭೇಟಿ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಇರಾದೆ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕಾದ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಸ್ವದೇಶಿ ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಎಂಕೆ೨ ಮತ್ತು ಅವಳಿ-ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸುವ ಸುಧಾರಿತ ಎಂಕೆ೧ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (ಜಿಇ) ಕಂಪೆನಿಯ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್‌ನ ಎಫ್-೪೧೪ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿಇ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಎ.ಎಲ್. ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ೩೧ ಅತಿ-ಎತ್ತರದ, ದೀರ್ಘ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಪ್ರಿಡೇಟರ್-ಎಂಕ್ಯು-೯ಬಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿ ಘೋಷಣೆಯು ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಕಾರವು ಗಾಢವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಸಿ-೧೩೦ ಮತ್ತು ಸಿ-೧೭ ಗ್ಲೋಬ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳು, ಎಎಚ್-೬೪ಇ ಅಪಾಚೆ ದಾಳಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎಚ್-೪೭ ಚಿನೂಕ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಚ್-೬೦ಆರ್ ಬಹೂಪಯೋಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು, ಪಿ-೮ಎಲ್ ಕಡಲ ಗಸ್ತು ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಎಂ೭೭೭ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಲೈಟ್ ಹೊವಿಟ್ಜರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಕ್ಷಣಾ ವಾಯುದಾಳಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ತನ್ನ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳಾದ ಎಫ್-೧೬ ಮತ್ತು ಎಫ್/ಎ-೧೮ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಮಾರಲು ತವಕಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಅಡಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ಧವಾದರೂ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಸಮಾನ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಳಜಿಯೆಂದರೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದ ವಿಸ್ತರಣೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರತರಲು ಅಮೆರಿಕಾ ಬಯಸಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಜಂಟಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಜಂಟಿ ಸೇನಾ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಅತ್ತ ಅಮೆರಿಕಾದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಬಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಅರಿತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅಮೆರಿಕಾದ ತಂತ್ರವು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಧ್ರುವಗಳ ನಡುವೆ ಹಂಚುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರುಸುಮುರುಸು ತರುವಂಥದ್ದು. ಇತರರ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಈ ಕಾಳಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ತನ್ನ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಭಾರತದ ಬಯಕೆಯು ಸದ್ಯ ಅಮೆರಿಕಾದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಯ ಹೊಸ ಯುಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು.

