ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು

December 22, 2023 11:13 am | Updated 11:13 am IST

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವ ಕೋವಿಡ್ ಜೆಎನ್. ೧ ರೂಪಾಂತರವು ಬಿಎ.೨.೮೬ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ವಂಶಾವಳಿಯ ವೈರಾಣುವಿನ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಹರಡುವಿಕೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಯೂ ಇದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಬಲ ರೂಪಾಂತರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಿಎ.೨.೮೬ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಜೆಎನ್.೧ ರೂಪಾಂತರವು ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು (ಎಲ್೪೫೫ಎಸ್) ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ. ಇತರ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಉಪತಳಿಗಳಂತೆ, ಜೆಎನ್.೧ ರೂಪಾಂತರವು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಸರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಳಿಗಾಲವಾದ್ದರಿಂದ ವೈರಾಣು ಹರಡುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇದುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಎನ್.೧ ರೂಪಾಂತರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜೆಎನ್.೧ ಅನ್ನು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ “ಆಸಕ್ತಿಯ ರೂಪಾಂತರ” ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಜೆಎನ್.೧ ಉಪತಳಿಯನ್ನು ಬಿಎ.೨.೮೬ ರೂಪಾಂತರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಜೆಎನ್.೧ ಉಪತಳಿಯೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಮಿತ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜೆಎನ್.೧ ರೂಪಾಂತರವು ಇತರ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತೀವ್ರ ಖಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರದ ಹರಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯೇ.

ಜೆಎನ್.೧ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮೊದಲ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಪ್ರಕರಣವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಗೋವಾ ಇದುವರೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು - ೧೯ - ಜೆಎನ್.೧ ರೂಪಾಂತರದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ೨೧ ಜೆಎನ್.೧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ೨೧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವುದರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು ಕೋವಿಡ್-೧೯ ರೋಗ ಬಂದವರ ಪೈಕಿ ಈಗಲೂ ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇತರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಸೂಕ್ತ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ತರಹದ ಅನಾರೋಗ್ಯ (ಐಎಲ್ಐ) ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕುಗಳು (ಸರಿ) ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೀನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನೂತನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ನವೀನ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಜೀನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಭಾರತವು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬಾರದು. ಉತ್ತಮ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಗ್ರತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತವಷ್ಟೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೋಮುವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬಾರದು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

