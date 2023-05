ದತ್ತಾಂಶ ತಂದ ನಿರಾಳವಷ್ಟೆ

May 15, 2023 10:22 am | Updated 10:22 am IST

ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ೧೮ ತಿಂಗಳಗಳಲ್ಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ, ಅಂದರೆ ಶೇ. ೪.೭ಕ್ಕೆ, ಕುಸಿಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷದಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಶೇ. ೭.೮ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಮಾರ್ಚಿನ ಶೇ. ೫.೬೬ರಿಂದ ೯೫ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟುಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿನ ಕರಡು ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳ ಮಾಸಿಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಮಾರ್ಚಿನ ಶೇ. ೦.೨೩ರಿಂದ ಶೇ. ೦.೫೧ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಶೇ. ೪.೭೯ರಿಂದ ಶೇ. ೩.೮೪ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೭.೮೬ ಇದ್ದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇ. ೧೨.೩ ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೧೦ರಷ್ಟು ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಧಾನ್ಯಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ. ೧೫.೩ ರಿಂದ ಶೇ. ೧೩.೭ಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆದರೂ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. ೪೬ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ವರ್ಗದ ೧೨ ಉಪಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. ೧.೭ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. ೪ರಷ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇ. ೨.೧ರಷ್ಟಿದೆ. ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೆಲೆಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿಂಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೃತಕವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಲು ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಹುರುಳಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ದಾಸ್ತಾನುಗಳ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಕುರಿತು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಶೇ. ೬ರ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟುವುದು ಅನುಮಾನ. ಆದರೂ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಆರ್‌ಬಿಐನ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಜಯಂತ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ತೈಲಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ ನಿನೊದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿತವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.