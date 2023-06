ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಸಮಯ

June 28, 2023 10:20 am | Updated 12:52 pm IST

ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಕಾಲು ಶತಮಾನದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಸದ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪದವೀಧರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು (ಜಿಎಂಇಆರ್) ಜಾರಿಗೆ ತಂದದ್ದು ೧೯೯೭ರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ೨೫ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಈ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಂದಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸಲು ಕಾಲ ಪಕ್ವವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಯೋಗವು ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಾನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ನೂತನ ಜಿಎಂಇಆರ್ ಕರಡನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕರಡು ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ೧೯೯೭ರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಪಂಚವು ಇಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಅನೇಕ ಹೊಸ ರೋಗಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ, ಅಗತ್ಯಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ, ವೈದ್ಯಲೋಕದಿಂದ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಿತ, ರೋಗಿ-ಕೇಂದ್ರಿತ, ಲಿಂಗ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಫಲಿತಾಂಶ-ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ-ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು, ರೋಗಿಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಬಗೆ, ಸುಧಾರಿತ ಸಂವಹನ, ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅನುಭವದಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಲು ಯುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವರ್ತನೆ, ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಹೆಜ್ಜೆ. ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಒಟ್ಟು ತರಗತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮೀರಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು, ಬಹುಪಾಲು ಸಂವಾದ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಗತಿಗಳು, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಗ್ರಾಮವಾಸ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ದತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳೆಂದರೆ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸದ್ಯ ಇರುವ ಗರಿಷ್ಠ ೧೦ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಿಗದಿ ಮತ್ತು ೨೦೨೪ರಿಂದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ವಿಫಲರಾದರೆ ಕೂಡಲೇ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಬಹುದು, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ಆರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರೆ ಅದೇ ಬ್ಯಾಚ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.

ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಶ್ಯಕ. ಹೊಸ ಜಿಎಂಇಆರ್ ದೇಶದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದಿನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಸೀಟು ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಯೋಗವು ಈ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ತರಗತಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಘರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಎದುರಿಸಲು ಆಯೋಗ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು.

