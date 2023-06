ಕೈಮೀರುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸೆ

June 23, 2023 11:59 am | Updated 11:59 am IST

ಜೆನಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನೀಯರನ್ನು ಕೊಂದ ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿ; ಎಲಿಯಲ್ಲಿನ ಇಸ್ರೇಲಿ ವಸಾಹತು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನೀಯರು ಬಂದೂಕು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು; ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ವಸಾಹತುಗಾರರಿಂದ ಅರಬ್ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನೀಯ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ಇತರರು ಗಾಯಗೊಂಡದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಕ್ರಮಿತ ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಘಟನೆಗಳು. ಇದು ಹಿಂಸೆ ಕೈಮೀರುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಇಂತಿಫಾದಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳ ಅಲೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಯಹೂದಿ ವಸಾಹತುಗಳು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಾ ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜೆನಿನ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನಂತಹ ಹೊಸ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಗುಂಪುಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಗಾರರ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿರ್ಮಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೆನಿನ್, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವುನೋವುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ೧೨ರವರೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ೧೧೪ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನೀಯರನ್ನು ಕೊಂದಿದೆ, ಕನಿಷ್ಠ ೧೯ ಇಸ್ರೇಲೀಯರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಮಂಗಳವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನೀಯರ ಎಲಿ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲಿಗರಿಗೆ ೧೦೦೦ ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿದೆ. ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬಿಗಿಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಇಂತಿಫಾದಾ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹುಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಹಾರದ ಭರವಸೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನೀಯರು ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೈನಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಚಾಕು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ‘ಚಾಕು ಇಂತಿಫಾದಾ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿ ಗುಂಪುಗಳು ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ಮಳೆಗರೆಯುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ದಾಳಿಕೋರರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೆಡವುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನೀಯರು ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಫತಾಹ್ ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅತ್ತ ಇಸ್ಲಾಮಿಸ್ಟ್ ಹಮಾಸ್ ಗಾಜಾವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಅರಬ್ ಜಗತ್ತು ಈಗ ಇಸ್ರೇಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಯುಕ್ರೇನಿಗೆ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರುಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್, ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನೀಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆ ಮತ್ತು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ದುರಂತಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಚಕ್ರವು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

