ಗಗನಮುಖಿಯಾದ ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳು

June 30, 2023

ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯವೆರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿವೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಸರಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಯು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮೇ ೨೯ರಂದು ₹೨೪.೩೭ ಇದ್ದದ್ದು ಜೂನ್ ೨೯ ರಂದು ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹೫೩.೫೯ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. ೭.೫ ಮತ್ತು ಶೇ. ೪.೫ರಷ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಕಮ್ಮಿಯೆನಿಸಿದರೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲವಾದ ತೊಗರಿಬೇಳೆಯ ಬೆಲೆಯು ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ; ಇದು ಜೂನ್ ೨೯ ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಶೇ. ೭.೮ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹೧೩೦.೭೫ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ೧೨೮ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಂದ, ಅಂದರೆ ೩೧ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಶೇ. ೬.೫೬ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ ೨ ರಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮತ್ತು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಮೇಲೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇರಿರುವುದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಮಳೆ, ಋತು, ಕೊಯ್ಲಿನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ನಿಜವೇ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆಗಾರರು ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲದ ಬೆಲೆಯಿದ್ದ ಕಾರಣ ತಾವು ಬೆಳೆದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಗ್ರೋಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊವಿನ ಮಾದರಿ ದೈನಂದಿನ ತೂಕದ ಸರಾಸರಿ ಆಗಮನದ ಬೆಲೆಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೂನ್ ೨೯ರಂದು ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ₹೫೫೭೯ ತಲುಪಿದೆ. ಇದೇ ಆಗಮನ ಬೆಳೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. ೩೫ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭತ್ತದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. ೧೯ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶೇ. ೧೩ರಷ್ಟು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿತರಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಎಲ್ ನಿನೊದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಆಡಿದ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಪಳಗಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ “ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ವೇಗದ ಆದರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ.”

