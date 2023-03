ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲತೆಯ ಆತಂಕ

March 20, 2023 10:21 am | Updated 11:21 am IST

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು

ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಭಾರತವೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಟಾಗ್‌ಫ್ಲೇಷನ್‌ಗೆ (ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿ) ಈಡಾಗುವ ಸಂಭವ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದತ್ತಾಂಶ ಕಚೇರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ. ೬.೪೪ ರಷ್ಟು ಇತ್ತೆಂದು ಕಳೆದ ವಾರ ತಿಳಿಸಿತು. ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಶೇ. ೫.೭ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ನೀಡಿದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನಿಜ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ಮಾರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ. ೨.೩ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಶೇ. ೪.೧ ಅಷ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಶಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಮೂಲ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಇನ್ನೂ ಶೇ. ೬.೨ ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಸತತ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳು ಇದು ಶೇ. ೬.೨ರಷ್ಟೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮೇ ೨೦೨೧ರಿಂದ ಅದು ಶೇ. ೬ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ೨೫೦ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮೂಲ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲಾಗದಿರುವುದು, ಸಾಲದ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿರವುದುನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ಮೂಲ ಹಣದುಬ್ಬರದ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಂಯೋಜಿತ ಆಹಾರ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಐದು ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹಲವು ಆಹಾರ ವಲಯಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿಯೂ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. ೧೬.೭ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಜನವರಿಯ ಶೇ. ೨.೯೩ ರಿಂದ ಶೇ. ೯.೬೫ಗೆ ಏರಿತು. ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಶೇ. ೨೧.೧ ರಿಂದ ಶೇ. ೨೦.೨ಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ ನಿನೋದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಅಷ್ಟೇನೂ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಮುಂದುವರಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಅಪಾಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲದ ವೆಚ್ಚವು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಸ್ಟಾಗ್‌ಫ್ಲೇಷನ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ಸರಳೀಕರಣ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದಂತಹ ಪೂರೈಕೆಯ ಕಡೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸದ ಹೊರತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

