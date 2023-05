ಕ್ಷಿಪ್ರ ತೀರ್ಪು

May 11, 2023 09:37 am | Updated 09:37 am IST

ಚೀತಾಗಳ ಪ್ರತಿ ಜನನ ಅಥವಾ ಮರಣವನ್ನು ಚೀತಾ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಅಥವಾ ವೈಫಲ್ಯ ಎಂದು ನೋಡಬಾರದು

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ೧೨ ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ನಮೀಬಿಯಾದಿಂದ ಬಂದ ಎಂಟರ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಚೀತಾಗೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸೋಂಕು ಇದ್ದು ಅದು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶೇ. ೧೫ರಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತ ದಾಟಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ೩೫ ಚೀತಾಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಹೀಗಾಗಿ ಚೀತಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸವಾಲುಗಳು ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ. ಸತ್ತ ಹೆಣ್ಣು ಚೀತಾ ದಕ್ಷ ಎರಡು ಗಂಡು ಚೀತಾಗಳ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸಂಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆದ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಚೀತಾಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಇದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಬೇಕು. ಗುಜರಾತಿನ ಗಿರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ದಶಕಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕುಸಿದಿದೆ ಕೂಡಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೀತಾದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಇಲ್ಲವೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದೆ. ಆದರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚೀತಾಗಳ ಆಗಮನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ೨೦೦೯ರಿಂದ ದಶಕ ಮೀರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಿದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಣೆಗಳು ನಡೆದವು. ಎರಡು ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಾಗಿಸುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಮತ್ತು ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭಾರತದ ಅನುಕರಣೀಯ ಬದ್ಧತೆಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ತಜ್ಞರು ಸೂಕ್ತ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೆ ಇಲ್ಲವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಕುನೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ೨೦ ಚೀತಾಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಇತರ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಸ್ಥಳಾಂತರದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಡಲಾಗಿರುವ ಚೀತಾಗಳು ಬಹುಕಾಲ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ವಾದವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೀತಾ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಟೆ ಆಹಾರ ಲಭ್ಯ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಚೀತಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅನುಭವ ಇರುವ ನಮೀಬಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚೀತಾಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನಗಳು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ‘ಪ್ರಯೋಗ’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಾವು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಜನನವನ್ನು ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುರುತುಗಳಾಗಿ ನೋಡದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಬದಲಿಸಬೇಕೆ ಬೇಡವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾನದಂಡಗಳಿರಬೇಕು. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.