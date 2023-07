ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಕೆ

July 04, 2023 11:08 am | Updated 11:08 am IST

ADVERTISEMENT

ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ಒಳಸಂಚುಗಳಿಗೆ ನಾಟಕೀಯ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) ನಾಯಕ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶರದ್ ಪವಾರ್‌ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ (ಬಿಜೆಪಿ) ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊನೆಯ ಅಂಕವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಶಿಂಧೆ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನೆಯಿಂದ ಹೀಗೆಯೇ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು. ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅವರ ಅನರ್ಹತಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ತೆರವಾದರೆ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಬಹುದು. ಎನ್‌ಸಿಪಿಯಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕರನ್ನು ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅಥವಾ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ದೂಡಿದೆ. ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜನಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ೮೨ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಮೌನ ಸಮ್ಮತಿಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪಲ್ಟಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಯಕರು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವ ಹಲವರು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೧೯ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷವಾದ ಶಿವಸೇನೆಯು ಮೈತ್ರಿ ಕಡಿದುಕೊಂಡಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್‌ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹೀಗೆಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವಿಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನಂತರ ಬಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಶಿವಸೇನೆ-ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು. ಅದೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯೊಳಗೆ ಮೂರನೇ ರಾಜಕೀಯ ಸಂರಚನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅವಕಾಶವಾದದ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹೊಸ ಸಚಿವರು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಬಂದವರು. ಎನ್‌ಸಿಪಿಯ ಮಾತೃ ಬಣವು ಈ ಗುಂಪಿನ ಶಾಸಕರನ್ನು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರೆ, ಅಜಿತ್ ಪವಾರ ಬಾಣವು ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಶಾಸಕರಾದ ಜಯಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವ್ಹಾದ್ ಅವರನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಎನ್‌ಸಿಪಿಯ ವಿಭಜನೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕರಿನೆರಳು ಚಾಚುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆಯ ಶಿಂಧೆ ಬಣದ ನಡುವಿನ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.