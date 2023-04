ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೌಶಲ್ಯ ಮುಖ್ಯ

April 13, 2023 02:09 pm | Updated 02:09 pm IST

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸರವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು

ತಮಿಳು ನಾಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಜೂಜನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮಸೂದೆಗೆ ತಮಿಳು ನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರ್.ಎನ್. ರವಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ. ಎಐಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಈಗ ‘ತಮಿಳು ನಾಡು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಜೂಜು ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ ಮಸೂದೆಯ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ, ಇಂತಹ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ “ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅರ್ಹತೆ” ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ (ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 34) ಬರುವ “ಬಾಜಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟ”ವನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಜೂಜಾಟ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಂಕಿತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಂದೇ ತಮಿಳು ನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ತಾನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಮಸೂದೆಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಂಕಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮಸೂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಡೆ- ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು- ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ ರೀತಿಗೆ ವಿರೋಧಾಭಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಕಿತಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ, ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಜೊತೆಗೆ ಮಸೂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾಗ ರಾಜಭವನ ಮೌನವಾಗಿದ್ದುದು ಈ ನಿಗೂಢಮಯ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದಿನ ರಾಜಭವನ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿತು (ಮಾರ್ಚ್ 8), ತನ್ನ ನಿಲುವಿನ ಬಗೆಗಿನ ಸಮರ್ಥನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸೂಚನೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಂ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ (NEET)ನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯ್ತಿ ನೀಡುವಂತೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಮುಂದುವರಿದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಐಟಿ (ಮಧ್ಯಂತರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ)ಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಐಟಿ ಕಾಯಿದೆ, 2000ದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳು ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲ ಜೂಜಾಟ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ತಮಿಳು ನಾಡು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಒಂದು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ: ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರದೆ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡದೆ ಇರುವುದು. ದಿನನಿತ್ಯವೂ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸುತ್ತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡೆ. ADVERTISEMENT

