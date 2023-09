ಸದ್ದೇ ಮಾಡದ ಹಂತಕ

September 22, 2023 10:11 am | Updated 10:11 am IST

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಮೂವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯ ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಗ್ಗದ ಔಷಧಿಗಳ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳು ಗಮನ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (೧೪೦/೯೦ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗಳಂತಹ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳು ೧೪೦/೯೦ರ ಒತ್ತಡದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಹೈಪರ್‌ಟೆನ್ಶನ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವವರಲ್ಲೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು, ಸ್ಥೂಲ ಕಾಯ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳ ಕುರಿತಾದ ವರದಿಗಳು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಂಚಿತ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ೨೦೧೯ರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ೩೦-೭೯ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ೧೮೮ ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯರು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶೇ. ೩೭ರಷ್ಟು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಶೇ. ೩೦ರಷ್ಟು ಜನರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಶೇ. ೧೫ರಷ್ಟು ಜನರು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲು. ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೨ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳ ಅಷ್ಟೇನೂ ಉತ್ತಮವಲ್ಲದ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ೧೦೮-೧೭೨ ಜನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ. ೧೮ ರಿಂದ ಶೇ. ೪೨ರಷ್ಟಿದೆ. ೨೦೧೯ರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಹೃದಯಾಘಾತ.

ಶೇ. ೧೭ ರಿಂದ ಶೇ. ೩೦ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯೇ (ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಗ್ರಾಂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ೨೦೨೫ರ ವೇಳೆಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಾಸರಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶೇ. ೩೦ರಷ್ಟು ಕಡಿತ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ, ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತವು ಇನ್ನೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಲವು ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅಮಲು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಾಲ್ಕು ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ಪೊಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿದ್ಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಪೊಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಈ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಭಿಯಾನಗಳು. ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹೈಪರ್‌ಟೆನ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ (ಐ.ಎಚ್.ಸಿ.ಐ) ಮೂಲಕ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಯೋಜನೆ ಜೂನ್ ೨೦೨೩ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ೨೭ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ೫.೮ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಶೇ. ೪೮ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಶೇ. ೫೫ರಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೧ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

