ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

June 17, 2023 11:42 am | Updated 11:42 am IST

ಮೇ ತಿಂಗಳ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜುಗಳು ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಸಮಯ ಬರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ಶೇ. ೧೦.೩ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸತತ ಸಂಕೋಚನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಕೋಚನ ಕಂಡಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳ $೩೫ ಬಿಲಿಯನ್ ರಫ್ತು ಮೌಲ್ಯವು ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ರಫ್ತುಗಳಾದ ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕೇವಲ ಶೇ. ೦.೮ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ತುದಾರರು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸರಕು ರಫ್ತಿನ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಇರುವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳು ಸತತವಾಗಿ ೧೧ನೇ ತಿಂಗಳು ಸಂಕೋಚನ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ, ಉದ್ಯೋಗ-ತೀವ್ರ ಜವಳಿ ವಲಯವು ಸತತ ಏಳನೇ ತಿಂಗಳು ಸಂಕೋಚನ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ಶೇ. ೩೦ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವು (ಎಂಟು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸಂಕೋಚನ) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಳೆಗಳು ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದು ರಫ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ೨೦೨೨-೨೩ರಲ್ಲಿ ಶೇ. ೬.೭ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಶೇ. ೧೧.೪ರಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಸೇವಾ ರಫ್ತಿಗೆ $೨೫.೩ ಶತಕೋಟಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದಾಜು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೇವಾ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೨೬.೭ ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಅದು ಕುಗ್ಗಿದ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ತೈಲ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಂತಹ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸೇವೆಗಳ ರಶೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ. ೦.೭ ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತವು ಈಗ ಸೇವಾ ವಲಯವನ್ನೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಆದಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಆದವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ತೈಲ ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪ್ರಮುಖ ಆಮದುಗಳು ೨೦೨೩-೨೪ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶೇ. ೫.೫ರಷ್ಟು ಸಂಕೋಚನ ಕಂಡಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರಕುಗಳ ಆಮದುಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. ೧೦ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶೇ. ೧೬.೫ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $೭೧೪ ಶತಕೋಟಿ ತಲುಪಿತ್ತು. ಮೇ ತಿಂಗಳ $೫೭.೧ ಶತಕೋಟಿ ಆಮದು ಬಿಲ್ ೨೦೨೨ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೇವಲ ಶೇ. ೬.೬ ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ೧೫ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಮದು ಬಿಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿನ ಬಿಲ್ಲಿಗಿಂತ ಶೇ. ೧೪ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರಕುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಐದು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ $೨೨.೧ ಬಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಜುಲೈ ಅಥವಾ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ೨೦೨೩ರ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಶೇ. ೧ ರಿಂದ ಶೇ. ೧.೭ಗೆ ಏರಿಸಿರುವುದನ್ನೇ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇದು ನಿಜವಾದರೂ, ಕಳೆದ ೧೨ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. ೨.೬ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿಂಜರಿತವೇ ಸರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯವೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಬೇಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು.

