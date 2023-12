ಚಂಡಮಾರುತವಷ್ಟೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ

December 06, 2023 10:25 am | Updated 10:29 am IST

ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದ ನಂತರದ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಹೊಣೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳು ಇದನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩ ರ ಸಂಜೆ ಅತಿ ತೀವ್ರ ಚಂಡಮಾರುತ ಮೈಚಾಂಗ್ ಚೆನ್ನೈ ತೀರದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ೧೦೦ ಕಿಮಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೊಳಗೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ೧೨೦ ಮಿಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ದಾಖಲಾದರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಲ್ಲಿ ೨೫೦ ಮಿಮೀಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾಯಿತು. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು. ತಮಿಳುನಾಡು ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎನ್. ನೆಹರೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏಳು ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆ ಸುರಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೊಟ್ಟುಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಚೆನ್ನೈ ನಗರದ ವಿಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೂರುವುದು ನ್ಯಾಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೪ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಂತೆಯೇ, ತಮಿಳುನಾಡು ಜನರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುನ್ನೆಚೆರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಮಾಡಿತು. ಸಡಿಲ ಕೇಬಲ್ಲುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುದಾಘಾತವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಕ್ರಮ. ಇಂತಹ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಸಮರ್ಪಕ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಮರಗಳು ಉರುಳಿದವು, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿತು, ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಹಾರಿಹೋದವು, ರಾಜಾಕಾಲುವೆಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸದಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದ್ದವು. ಅನೇಕ ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜನರು ಸಿಲುಕಿರುವ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಆದರೂ, ೨೦೨೩ರ ವಿಪ್ಪತ್ತು ೨೦೧೫ರಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾರಣ. ೨೦೧೫ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಂಡಮಾರುತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಂದೆಯೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ನಗರವೂ ೨೦೧೫ರ ಅನುಭವದ ನಂತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ತಂದಿರುವುದು ಮೊನ್ನೆ ಕಂಡಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ಚಂಡಮಾರುತವೂ ೨೦೧೫ರಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೈಚಾಂಗ್ ಚಂಡಮಾರುತವನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ‘ಉತ್ತೇಜಿಸಿತು’ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಬಲವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ನಗರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದಶಕಗಳಿಂದ ಯೋಜಿತವಲ್ಲದ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಲಯ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯುವ ರೀತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಶಿಸ್ತು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತದಂತಹ ತೀವ್ರವಾದ, ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಕ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುವಷ್ಟಾದರೂ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಚಂಡಮಾರುತದ ನಂತರವಾದರೂ ಚೆನ್ನೈ ನಗರ ಬಹುತೇಕ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿಗಳೇ ಇರುವ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ೨೦೧೫ರ ಚಂಡಮಾರುತದ ನಂತರವೂ ನಗರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

