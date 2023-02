ರಾಜಕೀಯ ಹಗೆ ಸಾಧನೆ

February 27, 2023 09:43 am | Updated 09:43 am IST

ಪವನ್ ಖೇರಾ ಅವರ ಬಂಧನ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ ತಂದಿರುವುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವೆನ್ನಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪವನ್ ಖೇರಾ ಅವರ ಬಂಧನವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಹೇಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಗೆ ಸಾಧಿಸಲು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ವಕೀಲರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಹಸನವು ಸರ್ಕಾರದ ಟೀಕಾಕಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಇರುವ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಎಂದು ಬಗೆಯುವುದು, ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತಹ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ವಾದಿಸುವುದು ಅತಿರೇಕ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗೆ ನೋವುಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೂರದ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಅನಗತ್ಯ ಬಂಧನ ಮಾಡಲು ದೇಶದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಅಧಿಕಾರ ದುರಪಯೋಗವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು? ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯನ್ನು ‘ಗೋಡ್ಸೆ ಆರಾಧಕ’ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಶಾಸಕ ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಮೇವಾನಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಅಸ್ಸಾಂ ಪೊಲೀಸರು, ಖೇರಾ ಅವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುವವರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನು ಆಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತವಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗಿನ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಇತರೆಡೆಯಂತೆ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇದು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರಷ್ಟೆ. ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಖೇರಾ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಧ್ಯದ ಹೆಸರು ‘ಗೌತಮದಾಸ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರ ಸಾಮೀಪ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಕೋಪ ತರಿಸಿರಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಖೇರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ನಿಷ್ಠುರ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷಪಾರ್ಹವೆನ್ನಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಅಗತ್ಯವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಖೇರಾ ಅವರ ಪ್ರಕರಣದಂತೆಯೆ ಇಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆಯ ಭಾಷಣದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಸಮರ್ಥನೀಯವಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಠೋರ ಟೀಕೆ ಅಥವಾ ರುಚಿಹೀನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಂಧನ ಸರಿಯಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು, ಟೀಕಾಕಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿ ಮರೆತೇ ಹೋಗುವ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಜೈಲುವಾಸವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧನ ಮಾಡುವುದು ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆರೋಪಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋದಾಗ ಅವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬರಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಲವು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ತನಿಖೆಗೊಳಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಕ್ಕಷ್ಟೆ ತನ್ನ ಕ್ರಮ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಂತಹ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಇಂತಹ ಪಕ್ಷಪಾತದ ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

