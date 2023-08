ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಜ್ಞೆ

August 07, 2023 10:55 am | Updated 10:55 am IST

‘ಮೋದಿ’ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಉಪನಾಮವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಪರಾಧಿ ಎಂಬ ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ತೀರ್ಪನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ೨೦೧೯ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ “ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಳ್ಳರು ಮೋದಿ ಉಪನಾಮವನ್ನು ಏಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ?” ಎಂಬ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಾನನಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್. ಗವಾಯಿ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಅನರ್ಹರಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಗಮಿನಿಸಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ಏಕೈಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ವಾಗ್ದಂಡನೆ ಹಾಕಿತ್ತು ಎಂಬುದು. ಆದರೆ ಗವಾಯಿ ಅವರು ಈ ವಾಗ್ದಂಡನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ವಿವಾದಿತ ಭಾಷಣಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವಿಷಾದನೀಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಸೂರತ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೊಳ್ಳಾದ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪನಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಸಮೂಹದ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪಿತ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತು. ಅವರನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಮರುದಿನವೇ ಲೋಕಸಭಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿತು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಾನಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವುದು ವಿಕೃತ. ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಸೂರತ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಪರಾಧವು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ, ಅದು “ನೈತಿಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದವು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಅವರ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮರಳುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಅಪರಾಧಿ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಹೇಳಿದವು. ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಅವರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದೇ ಚುರುಕುತನವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸಂಸತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಂಡಿಸಿದ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು. ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಪರಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವುದರಿಂದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ ಕಾಪಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಂತಹ ಅನರ್ಹತೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

