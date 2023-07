ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ

July 19, 2023 09:52 am | Updated 09:52 am IST

ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಗಾಢವಾದದ್ದು ನಿಜ. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ರಾಜಕೀಯವೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ತಮಿಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಖಾತೆರಹಿತ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ವಿ.ಸೆಂಥಿಲ್‌ಬಾಲಾಜಿ ಅವರ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲ ವಿವಾದವು ಮರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವ ಕೆ.ಪೊನ್ಮುಡಿ ಅವರನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಾಯಕರನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಿರಬಹುದಾದರೂ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೂ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆಯೆನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಇದೀಗ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈನ ಜೈಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿರುವ ಸೆಂಥಿಲ್‌ಬಾಲಾಜಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಪೊನ್ಮುಡಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಥಿಲ್‌ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸಲು ಲಂಚ ಪಡೆದ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಉದ್ಯೋಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ “ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ” ನಂತರ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಪೊನ್ಮುಡಿ ಅವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಅವರು ೨೦೦೭ ಮತ್ತು ೨೦೧೧ರ ನಡುವೆ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕೆಂಪು ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಕ್ವಾರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪರವಾನಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪರಾಧಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಸೆಂಥಿಲ್‌ಬಾಲಾಜಿಯವರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಸವಾಲನ್ನು ಇಡಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಆಡಳಿತದ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಸಿಬಿಐಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ವಿಷಯವು “ಕಾನೂನು ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿದೆ” ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ತನಿಖೆಗೊಳಪಡಿಸಿದರೆ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಭ್ರಷ್ಟ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೂ ಭ್ರಷ್ಟರೇ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಧನಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು.

