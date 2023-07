ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನೆಡೆಗೆ

July 11, 2023 10:26 am | Updated 10:26 am IST

ಜುಲೈ ೧೪ ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೨:೩೫ಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್-3ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಯಾದ, ಜುಲೈ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡರ್ (‘ವಿಕ್ರಮ್’) ಮತ್ತು ರೋವರ್ (‘ಪ್ರಜ್ಞಾನ್’) ಹೊಂದಿದ್ದ, ಚಂದ್ರಯಾನ-2ರ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಬಿಟರ್ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಳಿಯುವ ಬದಲು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ನಂತರ ಇಸ್ರೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವರೋಹಣದ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ರಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಒಂದು ದೀರ್ಘವೃತ್ತದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಕ್ರಮೇಣ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೩-೨೪ರಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಇಸ್ರೋ ಲ್ಯಾಂಡರ್‌ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ, ಅದರ ಕನಿಷ್ಠ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ, ಶಕ್ತಿಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದೆ.

ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ರೋವರ್ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ಶ್ಮವಾಗಿ ಇಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಇದು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವ ಎರಡನೇ ದೇಶವಾಗಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಭಾರತದ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ-3ರ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳು ಅನೇಕ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಗುರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಮೂನ್-ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಇತ್ತ ಭಾರತ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಮೆರಿಕಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅತ್ತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ‘ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಂದ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ’ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಶಾಶ್ವತ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ನೆಲೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಆರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪೇಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏಳನೇ ಉಪಕರಣವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೌರಮಂಡಲದ ಆಚೆ ಇಂಥ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಚಂದ್ರಯಾನ್-3 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

