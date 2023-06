ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ

June 20, 2023 10:18 am | Updated 10:18 am IST

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಔಷಧಿಗಳು ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರುವ, ಅನೇಕರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ . ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ನೀಡಿದ ಇಬ್ಬರು ರೋಗಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಷ್ಟೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಔಷದೀಯ ಹನಿಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೩೦ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ೧೦ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಅರಿವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಟ್ಲಾಂಟಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೋಂಕು, ಕುರುಡುತನ ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಔಷದೀಯ ಹನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರವು (ಸಿಡಿಸಿ) ಈ ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಔಷಧ-ನಿರೋಧಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಗಾಯದಿಂದ ೭೦ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್‌ಒ) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಕೆಮ್ಮು ಔಷಧಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿದಾಗಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವರದಿಗಳ ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಕೆಮ್ಮು ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದ

ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಾದ ಡೈಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್‌ಒ ವರದಿ ಮಾಡಿತು. ಪ್ರೋಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್‌ಗೆ ಅಗ್ಗದ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ಸಾವುಗಳ ನಂತರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಮ್ಮು ಔಷಧವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ೧೮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋನೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್‌ಒ ಮತ್ತೆ ಈ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತು. ಡೈಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್-ಕಲುಷಿತ ಔಷಧಗಳು ೧೯೭೨ ಮತ್ತು ೨೦೨೦ರ ನಡುವೆ ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಬಿಹಾರ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್‌ಒ ಈ ಔಷಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯು ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಅದು ದೂರಿತು. ಆದರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಘಾನಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಇದು ಭಾರತದ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ವಿವರವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಾದ ಸಿಡಿಸಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆಗಳು ಈ ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಧೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಕೆಲವು ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ರಫ್ತು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದುವರೆಗೂ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕವು ನಿಜವಾದ ಕಾವಲು ನಾಯಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಔಷಧಾಲಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.

