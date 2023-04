ರಕ್ಷಣೋಪಾಯಗಳು

April 12, 2023 10:35 am | Updated 10:36 am IST

ಬಂಧನ ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗದ ಕಾರಣ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚಾಚೂತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ

ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಬಂಧನ ಕಾನೂನುಗಳು ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರುವುದು ಇಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡುವ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಬಂಧಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಗಳು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಖಂಡಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಹುಪಾಲು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಬಂಧನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದರೂ ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ಪ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈ ಆದೇಶಗಳು ಬಂಧನ ನಡೆದ ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಬರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಅವಧಿಯೇ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಬಂಧನದ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿರುವುದು ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚಾಚೂತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ ಅಗತ್ಯವೇ ಎಂದು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ "ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರತಿ ಅಂಶವನ್ನೂ ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂಧಿತರ ವಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಹುಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಧಿತರು ತಮ್ಮ ಬಂಧನದ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಆಗುವುದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೀಜ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು "ಗೂಂಡಾ" ಎಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ೨೦೧೧-೨೧ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಬಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ಸಾರಾಯಿ ಮಾರುವವರು, ಸ್ಲಮ್ಮುಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಡುಗಳ್ಳರು, ವೀಡಿಯೊ ಪೈರೆಸಿ ಮಾಡುವವರು, ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳವೆರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅಪರಾಧ ಎಸಗುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್

