ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಯೋಜಿತ ಆಯೋಗದ ಪಾತ್ರ

March 07, 2023 11:28 am | Updated 11:51 am IST

ಅದಾನಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೇಮಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ

ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಸಂಭವನೀಯ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆಯು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಸೆಬಿ) ತನ್ನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠಮಟ್ಟದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗುಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪೆನಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಸಹ ಸೆಬಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸೆಬಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದರ ತನಿಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೆಬಿ ತನ್ನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಾನೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸದೆ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸೆಬಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿತ್ತು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಹುದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿರುವುದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪೆಗಾಸಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಇಂಥದೇ ಸಮಿತಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಈ ಸಮಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾರ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂದು ಸಹ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂಡೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ನಂತರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅನುಭವಿಸಿದ ತೀವ್ರ ನಷ್ಟಗಳು ಕಂಪನಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಉಪಯೋಗ ಆಗಬಾರದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ರಕ್ಷಣೆಯು ಸೆಬಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತರ್ಗತವಾದ ಅಪಾಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹಲವು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳು, ಮತ್ತು ಅವು ಹಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಈ ವಿವಾದವು ಶೀಘ್ರವೇ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅನೈತಿಕ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ದೇಶದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೂಡಿದ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಎಂದು ವಾದಿಸಿ ತಾನು ದೋಷಮುಕ್ತನಾಗಲು ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಾರದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನವು ಸೆಬಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲದು. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.