ಪುಟಿದೇಳುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು

July 15, 2023 10:25 am | Updated 10:25 am IST

ADVERTISEMENT

ಇತ್ತೀಚಿನ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ದತ್ತಾಂಶವು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿಯೇ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯು ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಸಿಪಿಐ-ಆಧಾರಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವು ಶೇ. ೦.೫ ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಶೇ. ೪.೮೧ ತಲುಪಿದೆ. ಸಿಪಿಐ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶೇ. ೪೬ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿನ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಮೇ ತಿಂಗಳ ಶೇ. ೪.೬೩ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ೧೨೮ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟುಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಹಾರದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಒಟ್ಟು ೧೨ ಉಪ-ಗುಂಪುಗಳ ಪೈಕಿ ೧೦ ಉಪಗುಂಪುಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಧಾನ್ಯಗಳು ಶೇ. ೧೨.೭ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಶೇ.೭ರಷ್ಟು, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಶೇ. ೮.೫೬ರಷ್ಟು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಶೇ. ೧೦.೫ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಶೇ. ೧೯ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಸಿಪಿಐ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಶೇ. ೬ರಷ್ಟು ತೂಕ ಇರುವ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. -೦.೯೩ರ ಹಣದುಬ್ಬರವಿಳಿತದ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವಿಳಿತ ೭೦೦ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟುಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ, ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ. ೧೨.೭ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಆಹಾರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅನುಕ್ರಮ ದರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. ೬೪ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ತರಕಾರಿಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರ ಗುಣಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸುವ ೧೯ ತರಕಾರಿಗಳ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ, ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರವುಗಳು ತೀವ್ರ ಅನುಕ್ರಮ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ.

ಜೂನ್ ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ. ೭.೦೧ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಗುಣಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ತಳಹದಿ ಹೆಚ್ಚೇ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಮಟ್ಟದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಳವಳಕಾರಿ ಆವೇಗವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೂಚನೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಇನ್ನೂ ಶೇ. ೫.೧೬ರಷ್ಟಿದೆ, ಇದು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. ೫.೧೭ ಇತ್ತು. ಆಹಾರೇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಪೈಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಜೂನಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೬ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚ ಸಹ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಬಹುದಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮುನ್ನೋಟವು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಉಳಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಕೊರತೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ೭ರಂತೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಖಾರಿಫ್ ಬಿತ್ತನೆಯು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.೮.೭ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. ೨೪ ಮತ್ತು ಶೇ. ೨೬ ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ೨೦೨೨ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಣ್ಣೆಬೀಜಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಸಹ ಶೇ. ೧೪ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಿತ್ತೀಯ ಸಮಿತಿಯು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಡಲು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣಿಸೇಹಣ್ಣು ತೊಳೆದಂತಾಗಿಬಿಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ವಿಸ್ತೃತ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದರೆ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.