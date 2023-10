October 23, 2023 09:22 am | Updated 09:22 am IST

೨೦೨೪ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು (ಬಿಜೆಪಿ) ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ೨೮ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಣ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್, ಇಂಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ನವೆಂಬರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯರಂಗ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಇತರ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಈ ನಡೆಯಿಂದ ನಿರಾಸೆಗೊಂಡಿವೆ. ಎಸ್‌ಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅದರ ಸಂಬಂಧವು ಕುಸಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಎರಡು ಬಾರಿ, ಭೋಪಾಲದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ನಾಗಪುರದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ, ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ರಚನಾತ್ಮಕವೂ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕವೂ ಆಗಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ವಿರೋಧದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವು. ಆ ಕಾರಣ ಸದ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಆಂತರಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಹ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವವು ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳೆಡೆ ಉದಾರ ನಿಲುವು ತಳೆಯಲು ಬಯಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ (ಬಿಎಸ್‌ಪಿ) ಮತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಜ್ಲಿಸ್-ಎ-ಇತ್ತೆಹಾದುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್‌ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ತನ್ನ ಮತಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಲ್ಲವು. ನ್ಯಾಶನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪಾಲುದಾರರು ೨೦೨೪ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ತಲೆದೋರುವ ವೈಷಮ್ಯ ೨೦೨೪ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ತೊಡಕಾಗಬಹುದು. ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುಂಬೈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಮಿತಿಗಳು ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನೆದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವೇ ಉದ್ಯಮಪತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿವಾದ (ಕ್ರೋನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಂ) ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ.

ನಾಯಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಸಹ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಸುಧೀರ್ಘ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ರಾಜಕೀಯವು ಹೇಗೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತವಾದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸದ್ಯ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಭಾಗವಲ್ಲದ ಬಿಎಸ್ಪಿಯಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧವೇ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಅಷ್ಟು ಸಾಲದು, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಗತ್ಯ.

