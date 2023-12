ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಿಲ್ಲದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

December 22, 2023 11:24 am | Updated 11:24 am IST

ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರಚನೆಯು ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ೧೪೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತು ಹೊಸ ಮೂರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು.

ಐಪಿಸಿಯ ಬದಲಿಗೆ ತರಲಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ, ಸಿಆರ್‌ಪಿಸಿ ಬದಲಿಗೆ ತರಲಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬದಲಿಗೆ ತರಲಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಸೂದೆ, ಈ ಮೂರೂ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಚರ್ಚಿಸಿ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೇ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿಈ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಕರಡು ಮಸೂದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಅನೇಕ ಕಳವಳಗಳು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಗಳನ್ನು ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಐಪಿಸಿ, ಸಿಆರ್‌ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್‌ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾನೂನುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂರು ಹೊಸ ಮಸೂದೆಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲಿನ ವಸಾಹತು ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದೆ ಎಂಬ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ ದೇಶದ್ರೋಹವನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ, ಗುಂಪು ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧವಾಗಿಸಿದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನಾಂಗ, ಜಾತಿ, ಸಮುದಾಯ, ಲಿಂಗ, ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಸಗುವ ದ್ವೇಷ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪರಾಧವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪಿತ್ತ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಲಿಂಗ-ತಟಸ್ಥ ಅಪರಾಧವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸದಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಕ್ರಮ. ಆದರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು ಇರುವಾಗ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧವಾಗಿ ಸೇರಿಸುವುದರ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಎಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ನಡೆದರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ, ಎಲ್ಲ ಶೋಧಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳು. ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ೧೫ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನದ ೪೦ ರಿಂದ ೬೦ ದಿನಗಳವೆರೆಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ೧೫ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡದಿರುವುದು ವೈಫಲ್ಯ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಸಮರ್ಪಕತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಿಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅರ್ಥಹೀನ.

