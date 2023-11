November 06, 2023 10:29 am | Updated 10:29 am IST

ಒಟ್ಟು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಆದಾಯವು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾಸಿಕ ಮೊತ್ತ ₹೧.೭೨ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. ೧೩.೪ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ೨೦೨೩ರಲ್ಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಮೇಲಾಗಿ ಇದು ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ನಡುವಿನ ಸರಾಸರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ.೧೧.೫ರಿಂದ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ.೧೦.೬ ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ೨೭ ತಿಂಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಶೇ.೧೦.೨ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರೆಯಲಿ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಆಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಬೆಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಉಚಿತ ಆಹಾರಧಾನ್ಯ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಖರ್ಚು ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಘಾತಗಳನ್ನೆದುರಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯಕ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಎಪ್ರಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಸತು ಶುರು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯ ಏರಿಕೆಯಿಂದಲೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ೨೧೦೭-೧೮ರಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಈ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೩೦ರ ಗಡುವು ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ತೆರಿಗೆ ಸೋರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರಂತರ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವೂ ಸಹ ಆದಾಯ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ದೇಶೀಯ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಆಮದುಗಳಿಂದ ಆದಾಯವು ಶೇ.೧೩ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಆಮದುಗಳಿಂದ ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಶೇ.೧೩.೯೪ ರಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಏರಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸರಕುಗಳ ಆಮದು ಆದಾಯವು ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ವಿವೇಚನೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ವಿಶಾಲ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನದ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಸರಕುಗಳಿಗಾಗಿರಬಹುದು. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆದಾಯವನ್ನು ಇದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಸೀಮಿತ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು, ವಿವಾದಿತ ಲೆವಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದೂ ಕೂಡಾ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.

