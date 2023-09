ಮರಳಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ

September 08, 2023 10:53 am | Updated 10:53 am IST

ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ದಂಗೆಯ ನಂತರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಐದಂಶಗಳ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜುಂಟಾವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘ (ಆಸಿಯಾನ್) ಕಡೆಗೂ ತೋರಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ ಸಾನ್ ಸೂಕಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚುನಾಯಿತವಾದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸೇನೆ ಹೊರಹಾಕಿದಾಗಿನಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನ ಭಧ್ರತಾ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೧ರ “ಆಸಿಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್” ಅಡಿ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಮತೀಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಜುಂಟಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಾ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಆಸಿಯಾನ್ ಜುಂಟಾ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸದೆ ಜನರಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜಕಾರ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಸಿಯಾನ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಸಿಯಾನ್ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅದು ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಾಳಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಮುಂದುವರೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು “ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ” ಮತ್ತು “ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷಗಳು... ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ” ನೇರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ೨೦೨೬ರಲ್ಲಿ ಸರತಿಯಂತೆ ಆಸಿಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಈಗ ೨೦೨೬ರಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಮರಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ ಬಹುವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಸೇನೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಿರೋಧ ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸೇನಾ ದಂಗೆ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು (ಎನ್‌ಯುಜಿ) ರಚಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಸೇನೆಯೂ ಇದ್ದು ಕೆಲವು ಜನಾಂಗೀಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಜುಂಟಾದ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಹೂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಸೇನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಡಿತ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೇನೆ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆರುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯು ಸೇನಾಡಳಿತವು ಸಾಮೂಹಿಕ ಹತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಹಿಂಸೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎಸಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸುಮಾರು ೧೮ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ೨ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಬಂಡುಕೋರರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಮನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಡಳಿತವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಯುಎನ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ಜುಂಟಾದ “ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಹಿಂಸಾಚಾರ”ವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಈಗ ಆಸಿಯಾನ್ ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ತ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜುಂಟಾ ಆಡಳಿತವು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತ ಆಂತರಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಾಡಿಯಿಸಿದೆ. ಆಸಿಯಾನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ಆಡಳಿತದ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತಕ್ಷಣದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸಿಯಾನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಮತೀಯರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಜನರಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.

