ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

April 26, 2023 10:58 am | Updated 10:58 am IST

ಸುಡಾನಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಸಂಘರ್ಷಮಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ

ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸುಡಾನಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ “ಆಪರೇಷನ್ ಕಾವೇರಿ” ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸುಡಾನಿನಲ್ಲಿ ೭೨ ಘಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕದನ ವಿರಾಮ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಭಾರತ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸುಡಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸೇನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಅಬ್ದೆಲ್-ಫತ್ತಾಹ್ ಅಲ್-ಬುರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾಜಿ ಉಪನಾಯಕ ಅರೆಸೈನಿಕ ಗುಂಪಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ “ಹೆಮೆಟಿ” ಹಮ್ದಾನ್ ದಗಾಲೊ ಅವರಿಗೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತವಾದ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಖಾರ್ಟೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸುಡಾನ್ ಬಂದರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಯಾಣ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರನ್ನು ವಾಯು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಶಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ, ಬ್ರಿಟನ್, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ದೇಶಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಾಗರೀಕರು ಸುಡಾನಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದು ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಭಾರತವು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತಿತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೌದಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆರಿಬಿಯನ್‌ಗೆ ಪೂರ್ವನಿಗದಿತ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಕೋರಿದರು. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸುಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವು ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ೧೯೯೧ರ ಗಲ್ಫ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಇಂತಹ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಥ ಹತ್ತು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಅವರಿಗಿದೆ. ಸುಡಾನಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಸಂಘರ್ಷಮಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ೧೪ ಮಿಲಿಯನ್ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ೭ ಮಿಲಿಯನ್ನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದರಿಂದ, ಇಂದು ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರದ ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಯುಕ್ರೇನಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಯೆಮೆನ್‌ ಅಲ್ಲಿ ದಾದಿಯರು ಅಥವಾ ಲಿಬಿಯಾ, ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೀಗೆ ಹಲವರು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬಾದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂತೆ ಇಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದಕ್ಕೆಂದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಡೆಯನ್ನೂ ರಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ರಾಜಕೀಯ ಕೆಸರೆರಚಾಟದಿಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ADVERTISEMENT

