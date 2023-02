ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಆಳ್ವಿಕೆ

February 04, 2023 11:44 am | Updated 11:44 am IST

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನ ಜುಂಟಾವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು

ದಂಗೆಯ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಇಂದು ಅನೇಕ ಬಂಡಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ೧ ರಂದು, ಆಂಗ್ ಸಾನ್ ಸೂಕಿ ಅವರ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ ದಂಗೆಯ ಎರಡನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ “ಮೌನ ಮುಷ್ಕರ”ದ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದರು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಜುಂಟಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಸಹ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅದರ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ, ರಾಜಕೀಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಠಸ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು, ಜುಂಟಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಆಗಸ್ಟ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಲಿವೆ. ೨೦೨೦ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೂಕಿಯವರ ಪಕ್ಷವು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಬಳಿಸಿದ ಜನರಲ್ ಮಿನ್ ಆಂಗ್ ಹ್ಲೈಂಗ್ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಿಲಿಟರಿಯು ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸೂಕಿ ಅವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಬಹುತೇಕ ಶಾಸಕರನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿತು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿತು, ನೇರವಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಆಳಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಜನರಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ತಂತ್ರಗಳೇ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಮಿಲಿಟರಿಯು ತನ್ನ ಕ್ರೂರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನಷ್ಟೇ ಎದುರಿಸದೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ ದಂಗೆಯ ನಂತರ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಈಗ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಮಾನವೀಯ ದುರಂತವೇ ಸರಿ. ಅದರ ನಡುವೆ ಜುಂಟಾ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಉಳಿಕೆ ಜನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬ ಪರ್ಯಾಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್‌ನ (ಪಿಡಿಎಫ್) ಹಲವಾರು ತುಕಡಿಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದ್ದ ಬೌದ್ಧ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಹೊಂಚುದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಜನಾಂಗೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸೇನಾಪಡೆಗಳು ಪಿಡಿಎಫ್‌ನ ನಗರ ಗೆರಿಲ್ಲಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಜುಂಟಾ ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಂಗೆಯ ನಂತರ, ಸುಮಾರು ೩೦೦೦ ನಾಗರಿಕರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ೪೦ ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳು ನಿರ್ನಾಮವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ೧.೫ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ - ೧೭. ಮಿಲಿಯನ್ - ಮಾನವೀಯ ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಜುಂಟಾಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಲೀ ಇಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನದೇ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಹೂಡಿರುವ ಯುದ್ಧವು ಜನರಲ್‌ಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಕಾಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗುಂಪು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ವರದಿಯು ಸದ್ಯ ಜುಂಟಾ ದೇಶದ ಶೇ. ೧೭ರಷ್ಟು ಭೂ ಭಾಗದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಸ್ಥಿರ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಜುಂಟಾ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಶುರು ಆಗಬೇಕಿವೆ. ಜನಾಂಗೀಯ ಬಂಡುಕೋರರೊಂದಿಗೂ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನ ಇಂದಿನ ತುರ್ತು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘ (ASEAN), ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನರಲ್ಗಳು ಮಾತುಕತೆ ಶುರು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.