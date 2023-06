ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ

June 27, 2023 09:53 am | Updated 09:56 am IST

ಖಾಸಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ನಾಯಕ ಯೆವ್ಗೆನಿ ಪ್ರಿಗೊಝಿನ್ ಅವರ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ದಂಗೆಯು ಅವರ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಉನ್ನತ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ನಾಯಕತ್ವದ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪುಟಿನ್ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆಳಿದರು, ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಆಚೆ ಸೇನಾ ಬಲದ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ನಗರ ರೋಸ್ಟೊವ್-ಆನ್-ಡಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು “ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲು” ಮಾಸ್ಕೋ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ಕಂಪೆನಿಯ ಪ್ರಿಗೊಝಿನ್ ದಂಗೆ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಈವರೆಗೂ ಎದುರಿಸಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲು. ಪುಟಿನ್ ಈ ದಂಗೆಯನ್ನು “ದ್ರೋಹ” ಎಂದು ಕರೆದು ದಂಗೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಯುಕ್ರೇನಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಗರಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ಕಂಪೆನಿ ಸಮಾನಾಂತರ ಭಧ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಕೈಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದಂತಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಂಗೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಬದಲು ಪುಟಿನ್ ಬೆಲಾರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಲುಕಾಶೆಂಕೊಗೆ ಪ್ರಿಗೊಝಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲು ಹಚ್ಚಿದರು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರದಂದು ರಷ್ಯಾದ ಉನ್ನತ ಮಿಲಿಟರಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಸೆರ್ಗೆಯ್ ಶೋಯಿಗು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು “ವಯಸ್ಸಾದ ಕೋಡಂಗಿಗಳು” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದ ಪ್ರಿಗೊಝಿನ್ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ಬೆಲಾರಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಈ ದಂಗೆಯು ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಭದ್ರತಾ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಇಂತಹ ಅವಮಾನಕರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅವರೇಕೆ ತಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ, ಸಂಘರ್ಷ ಅಷ್ಟೇನೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಪ್ರಿಗೊಝಿನ್ ಅವರು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಥತೆಯ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟಿನ್ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಖ್ಮುತ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅತಿಯಾದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಿಗೊಝಿನ್ ದೂಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಜಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಶೋಯಿಗು-ಪ್ರಿಗೊಝಿನ್ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ಬಖ್ಮುತ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶೋಯಿಗು ಎಲ್ಲ ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಕ್ರಮ ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ಕಂಪೆನಿಯನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಪ್ರಿಗೋಝಿನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ದಂಗೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರಚೋದನೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಪುಟಿನ್ ಬೃಹತ್ ಆದರೆ ಸುಸಂಘಟಿತ ಆಡಳಿತದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ, ಎದುರಿಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾಯಕರಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹದಿನಾರು ತಿಂಗಳ ಯುದ್ಧದ ಬಳಿಕ, ಅತ್ತ ಯುಕ್ರೇನಿನಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ ಇತ್ತ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಸವಾಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ತನ್ನ ಜನರಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ದಂಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇಶದೊಳಗೆ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು.

