ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು

April 13, 2023 02:12 pm | Updated 02:12 pm IST

ಹೊಸದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳು

ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಯಾಮ ಸಿದ್ಧತೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಯೋಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರುತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ರಂದು, 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 7,380 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ 200 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ 40,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಮೈಕ್ರಾನ್ ಸಂತತಿಯ XBB.1.16 ವೈರಸ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದೆ; ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಸಾವು ದಾಖಲಾಗದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಈಗ ಸಾವುಗಳಾಗುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. XBB.1.16ನ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿರುವಂತೆ ಈ ವೈರಸ್ ತಳಿಯಿಂದ ತಗಲುವ ಸೋಂಕು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶ ಸಮಾಧಾನ ತರುವಂತಿದ್ದು, ಈ ತಳೀ ಸೋಂಕನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಕೂರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವ ಹಸಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುವಾಗ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಈ ಮುಗಿಯದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಆಯಾಸದ ಭಾವನೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿಸುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಭಾಬಿಕವಾಗಿ , ಹೊರೆಯನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಅವಕಾಶವೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಸೋಂಕಿನ ದರ ಉಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಉದಾಸೀನಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳು, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಮತ್ತು ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟಿರಲು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2023ಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೆಂದರೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಅಪರಿಚಿತವೇನಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೋವಿಡ್-19ಅನ್ನು ಋತುವಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಮ ಶೀತ ಜ್ವರದ (ಇನ್ಫ್ಲುಯೆಂಜಾ) ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಪಡೆದಿರುವ ಅನುಭವ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧನಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ಫಲ ನೀಡಿದ ತಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ – ‘ಪರೀಕ್ಷೆ-ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು- ಚಿಕಿತ್ಸೆ – ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವುದು’ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ –ಸೂಕ್ತ ವರ್ತನೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗುವುದು. ಪರೀಕ್ಷಾಲಯದ ಕಣ್ಗಾವಲು, ತೀವ್ರ ಶ್ವಾಸಕೋಸದ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಕವಾಯತುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಅವರು ಕರೆಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವ ನಿಯಮವನ್ನು ತಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಕವಾಯತುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವಂತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ- ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು, ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಇದ್ದಂತಹವರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಲುಪುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಾವು ಸಿದ್ಧವಾದಂತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ವಿವೇಕಯುತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ADVERTISEMENT

