July 31, 2023 09:37 am | Updated 09:37 am IST

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ “ಗೋರಕ್ಷಕರ” ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಇತರ ದಮನಿತ ಗುಂಪುಗಳ ಮೇಲಿನ ಗುಂಪು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ “ನಿರಂತರ ವೈಫಲ್ಯ”ವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೆನಪಿಸಬೇಕಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ. ಈ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಡಿಶಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಬಿಹಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹರ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳಿ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿದೆ. ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ತೆಹ್ಸೀನ್ ಎಸ್. ಪೂನವಾಲಾ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯದ “ಪವಿತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ” ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಹಿಂಸಾಚಾರ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ “ಪ್ರಧಾನ ಬಾಧ್ಯತೆ” ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ರೀತಿಯ ಗುಂಪು ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಒಬ್ಬರು ನೋಡಲ್ [ಪೊಲೀಸ್] ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಹತ್ಯೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು/ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು/ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲಗೊಳಿಸುತ್ತಲೇ, ಇತ್ತ ಜನರನ್ನು ಗುಂಪು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬಂದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ “ಗೋರಕ್ಷಣೆಯ” ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನೆಪ ಹೂಡಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಹತ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಸಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರಾಕ್ಷಸೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊತ್ತಿರುವುದೂ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನೆಲೆಯಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರವೂ ಬೇರೂರಿದೆ. ೨೦೧೮ರ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗುಂಪು ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರನ್ನು ಸಂವೇದನಾಶೀಲಗೊಳಿಸಲು ಸಂಘಟಿತ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಅಪರೂಪ. ಮತ್ತು ಅವು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೂ ಸಹ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಆಕ್ರೋಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಗುಂಪು ಹಿಂಸಾಚಾರದಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದನ್ನು ಕೇವಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

