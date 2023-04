ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಪಂದ್ಯ

April 10, 2023 12:02 pm | Updated 12:02 pm IST

ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಚೀನಾ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ

‘ದ ಹಿಂದೂ’ವಿನ ಬೀಜಿಂಗ್ ಬಾತ್ಮೀದಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ವೀಸಾಗಳನ್ನು “ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ” ಚೀನಾದ ನಿರ್ಧಾರ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಭೂರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಹೇಗೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಎಳೆದು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಚೀನಾದ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಭಾರತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 2023ರಂದು ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವೀಸಾಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತ-ಮೂಲದ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ವೀಸಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾ 2017ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ನಂತರ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ ವರದಿಗಾರನೊಬ್ಬನನ್ನು ದೇಶ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಭಾರತ ಹೇಳಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಬೀಜಿಂಗ್‌ನ ಈ ಪ್ರತೀಕಾರದ ನಡೆಯಿಂದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ವರದಿಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದು, ವೀಸಾ ಅವಧಿಯ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಇವರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಂದು ಚೀನಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ವರದಿ ಮಾಡಲು ವಿಶ್ವದ ಎರಡು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರರೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ; ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ಇದು ಅತಿ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, 2016ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಡೆತಡೆಗಳಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು. ಗೃಹ ಖಾತೆ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಟಿಬೆಟ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೂವರು ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ ವರದಿಗಾರರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದಮೇಲೆ ಆ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲಾ ಚೀನಾ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ವೀಸಾ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ವರದಿಗಾರರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡುವ ಚೀನಾದ ನಿಯಮಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಭಾರತವೂ ಹೆಚ್ಚುಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಜಿ-20ಯ ಅತಿಥಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ, ಭಾರತ ತನ್ನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೂ, ಬಿಬಿಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಗತ್ಯವಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಿವೆ. ಕೆಲವು ಚೀನೀ ವರದಿಗಾರರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪರಿಧಿಯ ಆಚೆಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ತಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಇದೆಯಾದರೂ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಕ್ರಮವಾದೀತು. ಚೀನಾ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಾರಿಕೆಯು ಹರವಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದು ವಾಸ್ತವ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಹುಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಚೀನಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣದ ಭಾರತದ ಮುಖಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತದ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬೀಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳು, ವಾಸ್ತವ ನೆಲಮೂಲದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿತೋರಿಸಿತ್ತು. ಪರಸ್ಪರ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುಮಾಡಿ ವೀಸಾಗಳಿಗೆ ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವುದನ್ನು ಬೀಜಿಂಗ್ ಈಗ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ, ಆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚೀನಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಚೀನಾಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಚೀನೀ ನೌಕರರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ ಮತ್ತು ಸಿಜಿಟಿಎನ್ ಭಾರತದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ನೆರವಿನಿಂದ ವರದಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಚೀನೀ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಸಹಾಯಕರಾಗಲ್ಲದೆ ನೌಕರರಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೀಜಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ADVERTISEMENT

