ನಿರಂಕುಶತತೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ

April 18, 2023 09:48 am | Updated 09:48 am IST

ಓಟಿಂಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಯೋಧರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಕಳವಳಕಾರಿ

೨೦೨೧ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ೧೩ ನಾಗರೀಕರನ್ನು ಕೊಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ೩೦ ಸೈನಿಕರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದಂಗೆಯಿಂದ ಬಾಧಿತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯ ನಿರಂಕುಶತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗೊಂದಲಕರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಗಡಿ ಬಳಿಯ ಮೊನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಓಟಿಂಗ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ ಆರು ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದರು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ಗುರುತಿನಿಂದ ಆದ ಪ್ರಮಾದ ಎಂದು ಸೇನೆ ಹೇಳಿತು. ಸೇನಾ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಶವಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ನಡೆದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಏಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ (ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ) ಕಾಯಿದೆಯ (ಆಫ್ಸ್ಪಾ) ಸೆಕ್ಷನ್ ೬ ರಡಿ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಪೂರ್ವ ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಗತ್ಯ. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಲೀಸರ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸೇನಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ೩೦ ಯೋಧರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಇವರು ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಮತ್ತು ಅಸಮಂಜಸವಾದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸೇನೆಯು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ೩೦ ಮಂದಿ ಯೋಧರ ಪತ್ನಿಯರ ಅರ್ಜಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜುಲೈ ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭಧ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಇತ್ತ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಂಡುಕೋರರ ಜೊತೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ತಪ್ಪು ಗುರುತಿನಿಂದ ೧೩ ಜನ ಸತ್ತ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಂಡುಕೋರರನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಯೋಧರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಯಲಯ ವಿಚಾರೆಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿದ್ದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು. ಮಿತಿಮೀರಿದ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಆಫ್ಸ್ಪಾ ಸೇನೆಯ ನಿರಂಕುಶತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಸಂಸ್ತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಇಲ್ಲ ಈ ಯೋಧರ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸೇನಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ADVERTISEMENT

