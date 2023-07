ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ

July 15, 2023 11:56 am | Updated 11:56 am IST

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಉದಾರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಬಹುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮದು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸಲೇ ಬಾರದು ಎಂದೆಣಿಸಲಾಗದು. ಮಣಿಪುರ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಎಂದು ನವದೆಹಲಿ ಜರೆದಿರುವುದು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿಯೇ ಬಾಲಿಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಂಸದರು ಭಾರತದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗ ವಿರೋಧಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆಯೇ, ಇಯು ಸಂಸದರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅರ್ಹರು. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಾಗ ೧೪೨ ಜನರ ಹತ್ಯೆಯಾಯಿತಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮೈಟಿ ಮತ್ತು ಕುಕಿ-ಜೋ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಇನ್ನೂ ಹಗೆತನ ಮತ್ತು ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೊಗೆಯಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ ಇಯು ಸಂಸತ್ತಿನ ನಿರ್ಣಯ ಮಣಿಪುರದ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಳಹದಿ ಇದ್ದು ಇದು ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೂ-ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಮೈಟಿ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್-ಬಾಹುಳ್ಯದ ಕುಕಿ-ಜೋ ಸಮುದಾಯದ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕಿಡಿಯು ಮಣಿಪುರ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಏಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಪೀಠವು ಮೈಟಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ನೀಡಿದ ತಪ್ಪಾದ ನಿರ್ದೇಶನವೆಂಬುದನ್ನು ಇವರು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳೇ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಈ ನಿರ್ಣಯ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಾಹುಳ್ಯವಿರುವ ನಾಗಾ ಸಮುದಾಯವೂ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದೆಯಾದರೂ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಕುಕಿ-ಜೋ ಮತ್ತು ಮೈಟಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿರುವ ಜನಾಂಗೀಯ ಧ್ರುವೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಮುಲಾಮು ಹಚ್ಚಬೇಕಿದೆ. “ಬೆಟ್ಟ” ಮತ್ತು “ಕಣಿವೆ” ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಬಿರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಜನಾಂಗೀಯ ಕಲಹದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಯಾರೂ ನಂಬದಿರುವುದು ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಯು ನಿರ್ಣಯವು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲಹ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉಲ್ಬಣಿಸಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಯು ನಿರ್ಣಯ ಹೊಸ ಬಿರುಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

