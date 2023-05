ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಅಗತ್ಯ

May 04, 2023 10:57 am | Updated 10:57 am IST

ಭಾರತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ.

ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಯೋಗದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯನ್ನು “ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಿತ” ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಆಯೋಗವು ಭಾರತವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ “ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ” ದಾಖಲೆಗಾಗಿ “ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಳಜಿಯ ದೇಶ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ವರದಿಯು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ “ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ, ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಹಿಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಗೋಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಿಎಎ ಮತ್ತು ಎನ್.ಆರ್.ಸಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು, ಸಿಖ್ಖರು, ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಆಯೋಗ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಣ್ಗಾವಲು, ಆಸ್ತಿ ಧ್ವಂಸ, ಬಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ ಎನ್‌ಜಿಒಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆದರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಟೀಕಾಕಾರರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಅಮೆರಿಕಾ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಏಕೈಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಎಂದರೆ ೨೦೦೨ರ ಗುಜರಾತ್ ಗಲಭೆಗಳ ನಂತರ ೨೦೦೫ರಲ್ಲಿ ಅಂದು ಗುಜರಾತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಯುಎಸ್ ವೀಸಾ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು “ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲು” ಮತ್ತು ಇಂತಹ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಠಿಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಅರ್ಥವಾಗುವಂತದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಈ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯೂ ಟೀಕೆಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಆಯೋಗವು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತ್ತು ಬಹುತ್ವದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂಬ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಆದ ಹಾನಿಯನ್ನೇನೂ ಅದು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರವು ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಆಶಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕುರಿತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಸಾಧಿಸುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ADVERTISEMENT

