May 18, 2023 12:48 pm | Updated 12:48 pm IST

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕಾದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರೀತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಂಟೋನಿ ಬ್ಲಿಂಕೆನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗುರಿ ಮಾಡಿ ದಾಳಿಗಳಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತು ಹಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವರದಿಯು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ಸದಸ್ಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ನಾಯಕರ ದ್ವೇಷಭಾಷಣವನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕಾದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅಮೆರಿಕಾದ ಹೋಲೋಕಾಸ್ಟ್ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ "ಸಾಮೂಹಿಕ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ" ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪಾಯ ಇರುವ ೧೬೨ ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ. ಭಾರತ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರರು ವರದಿಯು "ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದೋಷಪೂರಿತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು" ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು "ಪ್ರೇರಿತ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ನಿಲುವು" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕಟು ನಿಲುವು ತಾಳುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಮತ್ತು ಈ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಯಾರಾಗುವ ಅಮೇರಿಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈ ವರದಿಗಳು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಒತ್ತಡದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕಾದ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂವಾದ ನಿರಂತರ ಜಾರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಕಠೋರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವರದಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಮೆರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರವು "ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕೀಯ" ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿ-೭ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬಿಡೆನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಮೋದಿಯವರ ರಾಜ್ಯ ಭೇಟಿಗೆ ಮುನ್ನ ಈ ವರದಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅತ್ತ ಅಮೆರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರವೂ ಕೂಡಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಯೋಗ ಪದೇ ಪದೇ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು "ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಳಜಿಯ ದೇಶಗಳ" ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೊಸ ದೆಹಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗಟ್ಟಿ ವರದಿಯನ್ನು ಹೊರ

