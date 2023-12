December 07, 2023 09:41 am | Updated 09:41 am IST

ಅನುಮುಲ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ರಾಜ್ಯ ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕೀಯ ಹಾದಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಅನೇಕ ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ನಂಟುಗಳನ್ನು ತೊರೆದು, ಅವರು ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸೇರಿದರು. ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇವೆರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಗಮಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾವ್ (ಕೆಸಿಆರ್) ಅವರು ಮೊದಲೇ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಮತ ಖರೀದಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತೊಡಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಸಿಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅವರ ಅವಿರತ ಹೋರಾಟವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದ ಮತದಾರರಿಗೆ ರೆಡ್ಡಿಯವರನ್ನು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿತು. ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆವೇಗವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇತರ ನಾಯಕರು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಅಧಿಕಾರ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಈಗ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂದು ನೆಲೆಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವು ಬಹು-ಜಾತಿ, ಬಹು-ಧರ್ಮೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ನಾಯಕರು, ಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದಾಗ ಬಂದವರು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ, ಹೊರಹೋದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ, ಪ್ರಮುಖ ದಲಿತ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲು ಭಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರವಯುತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಷದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಕರೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷವು ೬೪ ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ೧೭ ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಸಚಿವರಾಗಬಹುದು. ೧೧೯ ಬಲದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತನಗಿರುವ ಅಲ್ಪ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ‘ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ’ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತೆಲಂಗಾಣವು ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವೂ ಹೌದು ಸವಾಲೂ ಹೌದು.

